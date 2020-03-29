Ferizli ve Söğütlü'de "koronavirüs sessizliği" Sakarya'nın Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından cadde, sokak ve park alanları boş kaldı.

Sakarya'nın Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından cadde, sokak ve park alanları boş kaldı. İlçelerde "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyan vatandaşların koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ettiği, market alışverişi haricinde dışarıya çıkmadığı görüldü. Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, yaptığı açıklamada, kaymakamlık bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinasyon Kurulu"nun vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirdiğini belirterek, "İlçe halkımızın valiliğimizden gelen uyarılara uymaları da bizleri memnun etmektedir." ifadesini kullandı. Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten de ilçe halkının "Evde Kal Türkiye" çağrısına destek vermesinden büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti. Kaynak: AA