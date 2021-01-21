Ferizli ve Kaynarca'ya yöresel ürünler merkezi açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPAŞ bünyesinde hizmet sunan Yöresel Ürünler Merkezleri'nin yeni adresi Ferizli ve Kaynarca oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPAŞ bünyesinde hizmet sunan Yöresel Ürünler Merkezleri'nin yeni adresi Ferizli ve Kaynarca oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticiye destek olmak, vatandaşları kaliteli ürünlerle buluşturmak için hizmete alınan Yöresel Ürünler Merkezi ilçelerde hizmete vermeye başladı.

Süt54, Bal54, Et54, Yumurta54, Fındık54 ürünlerinin satışının yapıldığı merkezlerin açılışı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek