Ferizli Sosyal Dayanışma Merkezi'nde 438 Kursiyer Belge Aldı

Ferizli Sosyal Dayanışma Merkezi'nce açılan dönem sonu sergisinde 438 kursiyer belge aldı.

Merkezde açılan sergide konuşan Kocaali Kaymakamı Alper Balcı, devletin gücünü kullanarak ev hanımlarını ve çocukları sosyal hayatın içine çektiklerini söyledi.

Kadınlara yönelik verdikleri kursların devam ettiğini ifade eden Balcı, "Kurslarda 15 yaşında kardeşlerimizi, 60 yaşında büyüklerimizi görmekten son derece mutluyuz. Yaptıkları sanat eserleri ise birbirinden güzel. Yaptıkları el emeği göz nuru işleri piyasaya sürerek ev ekonomilerine katkı da sağlıyorlar. Hedefimiz evlerinde boş duran kadınları, gençleri bu kurslara çekerek sosyal alanlarda yeni arkadaşlar edindirmek. Burada 16 kurs hocamızın verdiği eğitimler ile 438 kardeşimiz belge almayı hak etmiştir. Tüm hoca ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kursiyerlerden 60 yaşındaki Tenzile Harbi ise 3 dönemdir kurslara katıldığını belirterek kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.