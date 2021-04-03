Ferizli Muhtarlar Derneğinde nöbet sistemine geçildi
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Ferizli Muhtarlar Derneğinde nöbet sistemine geçildi

Anadolu Ajansı / Erol Ulu - Haberler | Güncel
Ferizli Muhtarlar Derneğinde nöbet sistemine geçildi

Ferizli Muhtarları Derneği, mesai saatlerinde her gün bir mahalle muhtarının nöbet tutarak vatandaşlara hizmet vermesini kararlaştırdı.

Ferizli Muhtarları Derneği, mesai saatlerinde her gün bir mahalle muhtarının nöbet tutarak vatandaşlara hizmet vermesini kararlaştırdı.

Dernek başkanı Haluk Onay, yaptığı açıklamada, muhtarlarla yaptıkları toplantılar neticesinde dernekte nöbet sistemine geçme kararı aldıklarını söyledi.

Dernek binasında her gün bir mahalle muhtarının 08.00-18.00 saatlerinde vatandaşlara hizmet vereceğini belirten Onay, "Mahalle muhtarlarımız yeni tip koranavirüs (Kovid-19) sürecinin başlamasıyla sorumlu oldukları mahallerimizde bulunan vatandaşlarımıza her konuda yardımcı olmaktadırlar. İlçemizdeki Kaymakamlığımız, İlçe Devlet Hastanemiz, Toplum Sağlık Merkezimiz ve belediyemizle görüşmelerimiz devam etmektedir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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