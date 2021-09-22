Ferizli Kaymakamı Balcı, muhtarlarla buluştu - Haberler
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Ferizli Kaymakamı Balcı, muhtarlarla buluştu

AA / Erol Ulu - Haberler | Güncel
Ferizli Kaymakamı Balcı, muhtarlarla buluştu

Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, ilçedeki muhtarlarla tanışma toplantısında bir araya geldi.

Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, ilçedeki muhtarlarla tanışma toplantısında bir araya geldi.

Ferizli Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Balcı, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu belirten Balcı, "Muhtarlarımız, vatandaşlarımız ile devletin arasında köprüdür. Halkımızın günün 24 saatinde kapılarını çaldığı, güvendikleri kişilerdir. Kaymakamlar olarak birlikte hizmet vermeye ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

Ferizli Muhtarlar Derneği Başkanı Haluk Omay da Balcı'ya yeni görevinde başarı diledi.

Ferizli Kaymakamı Balcı, muhtarlarla buluştu

Ferizli Kaymakamı Balcı, muhtarlarla buluştu

Ferizli Kaymakamı Balcı, muhtarlarla buluştu

AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri
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