Ferizli Kaymakamı Arslanköylü, Kovid-19 aşısı oldu

Ferizli İlçe Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.

Kaymakam Arslanköylü, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliğinden bilgi verilmesi üzerine hastaneye gelerek, aşısını vurdurdu.

Hastanedeki sağlık personelinin ikinci dozları dahil toplam 65 yaş üstü 720 vatandaşın aşılarının yapıldığını aktaran Arslanköylü, "Randevusunu alanların da aşıları vurulmaktadır. Devlet büyükleri her zaman vatandaşlarımıza örnek olmalı, güven vermelidirler." ifadesini kullandı.

Arslanköylü ayrıca aşı konusunda gösterdikleri duyarlılıktan dolayı sağlık görevlilerine ve ilçe halkına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu