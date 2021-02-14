Ferizli ilçesinde kar etkisini göstermeye başladı
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Ferizli ilçesinde kar etkisini göstermeye başladı

14.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 14.02.2021 12:02
Ferizli ilçesinde kar etkisini göstermeye başladı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde akşam saatlerinde yağmaya başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde akşam saatlerinde yağmaya başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Sabah erken saatlerde evlerin çatılarının beyaza büründüğü ilçenin geneli beyaz örtüye büründü.

Yağışın hafif seyrettiği kentte belediye ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için tedbir alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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