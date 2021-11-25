Ferizli Devlet Hastanesi'nde hormon ölçüm cihazı hizmete sunuldu - Haberler
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Ferizli Devlet Hastanesi'nde hormon ölçüm cihazı hizmete sunuldu

AA / Erol Ulu - Haberler | Güncel
Ferizli Devlet Hastanesi'nde hormon ölçüm cihazı hizmete sunuldu

Sakarya'nın Ferizli ilçesi devlet hastanesinde hormon ölçüm cihazı vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesi devlet hastanesinde hormon ölçüm cihazı vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Başhekim Samet Kaymaz, AA muhabirine, hastanedeki modern laboratuvar hizmetlerinin gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Son aylarda hizmete alınan kan gazı ölçüm cihazının ardından işleme alınan hormon ölçümleriyle de şehre ve komşu ilçelere hizmet vereceklerini anlatan Kaymaz, emek harcayan tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri

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