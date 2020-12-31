Ferizli'de yeni yılda esnafa kredi desteği sürecek

Ferizli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 2021 yılında da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde zorluk yaşayan esnafa yönelik kredi desteğini sürdüreceğini bildirdi.

Ferizli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 2021 yılında da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde zorluk yaşayan esnafa yönelik kredi desteğini sürdüreceğini bildirdi.

Kooperatif Başkanı Nurettin Samsa, gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde Kovid-19 nedeniyle birçok esnafın iş yerlerini kapatmak zorunda kaldıklarını anımsattı.

İş yeri sahiplerinin personelin maaşlarını ve giderlerini ödemede zorluk yaşadığını belirten Samsa, kooperatif olarak ortaklarına zor günlerde destek olmak amacıyla 2020 yılında esnafın yaralarını sarmaya çalıştıklarını kaydetti.

Bu kapsamda 259 esnafa toplam 12 milyon 453 bin lira kredi verildiğini aktaran Samsa, yeni yılda da tüm esnaf ve sanatkarların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu