Ferizli'de yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardında meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.
11.04.2020 12:23 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:44
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardında meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.
İlçede cadde ve sokakların boş olduğu, vatandaşların yasağın ardından sokağa çıkmadığı görüldü.
Ayrıca ilçede fırınların açık olacağı ve isteyenlerin evlerine servis yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA