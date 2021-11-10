Ferizli'de sağlıkçılar diyabet farkındalığı için halk pazarında stant açtı
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi personeli, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında pazar yerinde stant kurdu.
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi personeli, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında pazar yerinde stant kurdu.
Merkez Başkanı Dr. Gülşah Yılmaz öncülüğünde pazarda stant açan diyetisyen Kübra Akdemir ve sağlık personeli, vatandaşları diyabet hakkında bilgilendirdi.
Yılmaz, diyabete dikkati çekmek amacıyla düzenledikleri yürüyüş programının ardından pazar yerinde stant kurulduğunu aktararak, aşı ekiplerinin de olmayan vatandaşları aşıladığını kaydetti.
AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri
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