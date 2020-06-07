Ferizli'de muhtarlar, belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi Sakarya'nın Ferizli ilçesinde muhtarlar, mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmaları yakından takip etti.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde muhtarlar, mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmaları yakından takip etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Ceylandere, Nalköy, Teberik mahalle yollarının yama ve bakım çalışmalarını Ferizli Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Haluk Onay ve mahalle muhtarları inceledi.

Çalışmaları yerinde gören muhtarlar, işçilere ayran ve soğuk su ikram etti.

Onay, burada yaptığı açıklamada, muhtarlarla her ay bir mahallede toplanarak sorunların masaya yatırıldığını belirterek, "Sorunlarımızı ilgili kurumlara bildiriyoruz ve çalışmaların takiplerini yapıyoruz. Son iki ay salgından toplantımızı yapmadık. İnşallah Kurban Bayramı'ndan sonra tekrar toplanmaya başlayacağız. İlçemizin grup yollarının asfaltlanması ve bakımlarının yapılmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye ile ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Seçim öncesi vatandaşlarımıza verilen sözlerin de yerine getirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA