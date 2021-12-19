Ferizli'de moda tasarımı öğrencileri, anaokulu öğrencileri için eşofman dikti

SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, "İyilik Hareketi" kapsamında anaokulu öğrencileri için eşofman dikti.

Öğretim görevlileri Zehra Vahapoğlu ve Fatma Vahapoğlu Çete kontrolünde çalışmalarını sürdüren "Moda Tasarımı" programı öğrencileri, anaokulu öğrencileri için eşofman tasarladı.

Hazırlıkların ardından öğrenciler tarafından dikilen eşofmanlar, Ferizli'deki Rüveyde Güneş ve İhsan Eratik Anaokulu öğrencilerine hediye edildi.

Öğretim Görevlisi Çete, AA muhabirine, "İyilik Hareketi" kapsamında hazırlanan eşofmanları öğrencilere dağıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Böylece öğrencilerimiz, ana sınıfı öğrencileriyle olmaktan mutlu oldular. Topluma yönelik faaliyetlerimiz, gençlerde sevgi, merhamet ve paylaşma duygularını ön plana çıkardığı için derslerimizde bu tür etkinliklere yer vermekten mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.

AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri

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