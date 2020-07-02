Ferizli'de maske üretiminde gönüllü çalışanlara teşekkür belgesi verildi
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Ferizli'de maske üretiminde gönüllü çalışanlara teşekkür belgesi verildi

Ferizli Kaymakamlığı Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske üretiminde gönüllü olarak çalışanlara teşekkür belgesi verildi.

Ferizli'de maske üretiminde gönüllü çalışanlara teşekkür belgesi verildi
02.07.2020 11:53 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:12

Ferizli Kaymakamlığı Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske üretiminde gönüllü olarak çalışanlara teşekkür belgesi verildi.

Ferizli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü hocaları, Sosyal Dayanışma Merkezi'nde ücret almadan gönüllü olarak maske üretimine destek vermeye devam ediyor.

Merkezin müdürü Erhan Kantere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde maske üretimine devam ettiklerini söyledi.

Maske üretiminde kendilerine ücretsiz olarak destek veren merkez hocalarına teşekkür eden Kantere, "Hocalarımıza yaptıkları çalışmalardan ötürü teşekkür belgesi verilmesini uygun gördük. Katkılarından dolayı her birine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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