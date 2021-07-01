Ferizli'de kurban kesim yerlerinde hazırlıklar başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ferizli'de kurban kesim yerlerinde hazırlıklar başladı

Ferizli'de kurban kesim yerlerinde hazırlıklar başladı
Anadolu Ajansı / Erol Ulu - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde hayvan besiciler, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kesim yerlerinde hazırlıklarına başladı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde hayvan besiciler, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kesim yerlerinde hazırlıklarına başladı.

Gölkent Mahallesi'nde çiftliğinde büyük ve küçükbaş hayvancılık yapan Erhan Mete, AA muhabirine, hayvanlarının devamlı olarak veteriner kontrolünden geçtiğini belirtti.

Kurbanlık fiyatlarının her yıl arttığını, ailelerin genel olarak büyükbaşları tercih ettiklerini anlatan Mete, vatandaşların alım yaparken hayvanın yaşının uygunluğuna dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Mete, kesim esnasında hijyen kurallarına uyulmasının önemine dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca İbrahim Aydemir
Magazin Brad Pitt Şener Şen Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Mesut Özil Aziz Yıldırım Ahmet Ağaoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ferizli'de kurban kesim yerlerinde hazırlıklar başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 14:33:21. #1.15#

title