Ferizli'de Kovid-19 hastaları ve pozitif temaslılar evlerinde denetleniyor

Ferizli ilçesinde emniyet ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olan pozitif ve temaslı hastalara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ferizli ilçesinde emniyet ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olan pozitif ve temaslı hastalara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

İlçe Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, yaptığı açıklamada, evlerinde kalan pozitif ve temaslıların güvenlik güçlerince aralıkla kontrol edildiğini, herhangi bir şikayetlerinin olup olmadığının sorulduğunu belirtti.

Ekiplerin gerekli uyarılarda bulunduğunu aktaran Arslanköylü, bu süreçte gösterdikleri fedakarlık ve verdikleri mücadele dolayısıyla Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, kolluk kuvvetleri, mahalle muhtarları ve esnafa teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu