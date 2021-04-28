Ferizli'de Kovid-19 hastaları ve pozitif temaslılar evlerinde denetleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ferizli'de Kovid-19 hastaları ve pozitif temaslılar evlerinde denetleniyor

Ferizli'de Kovid-19 hastaları ve pozitif temaslılar evlerinde denetleniyor
Anadolu Ajansı / Erol Ulu - Haberler | Güncel

Ferizli ilçesinde emniyet ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olan pozitif ve temaslı hastalara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ferizli ilçesinde emniyet ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olan pozitif ve temaslı hastalara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

İlçe Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, yaptığı açıklamada, evlerinde kalan pozitif ve temaslıların güvenlik güçlerince aralıkla kontrol edildiğini, herhangi bir şikayetlerinin olup olmadığının sorulduğunu belirtti.

Ekiplerin gerekli uyarılarda bulunduğunu aktaran Arslanköylü, bu süreçte gösterdikleri fedakarlık ve verdikleri mücadele dolayısıyla Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, kolluk kuvvetleri, mahalle muhtarları ve esnafa teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

Sokak ortasında çocuk vurdular! Ailelerin kavgasında olan günahsıza oldu
Sokak ortasında çocuk vurdular! Ailelerin kavgasında olan günahsıza oldu
Hiç akıllanmayacağız! Baskın anında kamerayı görünce pişkince böyle poz verdi
Hiç akıllanmayacağız! Baskın anında kamerayı görünce pişkince böyle poz verdi
Çöp aracına yüklenerek götürülen konteyner, 2 belediye arasında krize yol açtı
Çöp aracına yüklenerek götürülen konteyner, 2 belediye arasında krize yol açtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Derya Yanık Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Burak Sergen Uraz Kaygılaroğlu
Spor Gökhan Gönül Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ferizli'de Kovid-19 hastaları ve pozitif temaslılar evlerinde denetleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 12:24:38. #1.16#

title