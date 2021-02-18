Ferizli'de kar yağışı nedeniyle tavuk çiftliğinin çatısı çöktü
18.02.2021 19:57 | Son Güncelleme: 18.02.2021 20:00
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tavuk çiftliğinin çatısı çöktü.
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tavuk çiftliğinin çatısı çöktü.
Bölgede etkili olan yağış sebebiyle Sarıahmetler Mahallesi'nde Savaş Deniz'e ait tavuk çiftliğinin çatısında karlar birikti.
Biriken karların çiftliğin çatısının çökmesine neden olduğunu anlatan Deniz, çökme anında yapı içerisinde tavuk olmadığını belirtti.
Meydana gelen olayda zararının büyük olduğunu ifade eden Deniz, yetkililerden yardım beklediğini sözlerine ekledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu