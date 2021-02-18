Ferizli'de kar yağışı nedeniyle tavuk çiftliğinin çatısı çöktü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ferizli'de kar yağışı nedeniyle tavuk çiftliğinin çatısı çöktü

18.02.2021 19:57 | Son Güncelleme: 18.02.2021 20:00
Ferizli'de kar yağışı nedeniyle tavuk çiftliğinin çatısı çöktü

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tavuk çiftliğinin çatısı çöktü.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tavuk çiftliğinin çatısı çöktü.

Bölgede etkili olan yağış sebebiyle Sarıahmetler Mahallesi'nde Savaş Deniz'e ait tavuk çiftliğinin çatısında karlar birikti.

Biriken karların çiftliğin çatısının çökmesine neden olduğunu anlatan Deniz, çökme anında yapı içerisinde tavuk olmadığını belirtti.

Meydana gelen olayda zararının büyük olduğunu ifade eden Deniz, yetkililerden yardım beklediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Buse Varol Seda Sayan Oğuzhan Koç Meghan Markle
Spor Ersun Yanal Aykut Kocaman Nihat Özdemir Osman Özköylü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ferizli'de kar yağışı nedeniyle tavuk çiftliğinin çatısı çöktü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 20:00:26. #1.14#
title