Ferizli'de kan bağışı kampanyası başlatıldı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde mahalle muhtarları ve Türk Kızılay Ferizli İlçe Koordinatörü tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde mahalle muhtarları ve Türk Kızılay Ferizli İlçe Koordinatörü tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Ferizli İstiklal Mahallesi Atatürk Parkı'na kurulan kan bağış aracında, kan alımı yapılmaya başlandı.

Kan vermek isteyen vatandaşlar, iftar sonra saat 01.00'e kadar kan bağışı yapabiliyor.

Ferizli İstiklal Mahallesi muhtarı Muzaffer Çakır, kan bağışı kampanyasına mahalle sakinlerinin ilgi gösterdiğini söyledi.

Devlet Mahallesi muhtarı Selahattin Gündoğdu da kan bağışına destek verenlere teşekkür etti.

Türk Kızılay Ferizli İlçe Koordinatörü Şeref Boztaş da her zaman halkın içinde olduklarını, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi gönderdiklerini belirterek, kan bağışı yapan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu