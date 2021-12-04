Ferizli'de kadına şiddetle mücadele eğitimi verildi - Haberler
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Ferizli'de kadına şiddetle mücadele eğitimi verildi

AA / Erol Ulu - Haberler | Güncel
Ferizli'de kadına şiddetle mücadele eğitimi verildi

Ferizli ilçesinde kadına şiddetle mücadele eğitimi verildi.

Ferizli ilçesinde kadına şiddetle mücadele eğitimi verildi.

Kaymakamlık Sosyal Dayanışma Merkezince (SODAM) düzenlenen eğitimde, kadın kursiyerlere İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince bilgilendirme yapıldı.

Kadın Acil Destek Uygulamasına (KADES) uygulamasının kullanımına yönelik sunumun da gerçekleştirildiği eğitim sonunda broşür dağıtıldı.

Eğitim, katılımcılarla yapılan soru cevap etkinliğiyle sona erdi.

SODAM Müdürü Ayşe Gündoğdu, eğitim veren polis memurlarına teşekkür ederek, önemli bir bilinçlendirme faaliyeti olduğunu belirtti.

AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri

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