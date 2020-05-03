Ferizli'de "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük ölçüde uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Sakarya'nın Ferizli ilçesinde "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulurken, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından caddeler boş kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Sakarya'nın Ferizli ilçesinde "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulurken, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından caddeler boş kaldı.

İstisna kapsamı dışındakilerin sokakta bulunmasına ekiplerin izin vermemesi ve denetimlerini sürdürmesinin ardından yoğun insan ve araç trafiğinin görüldü cadde ve sokaklar tamamen sessizliğe büründü.

Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Aslanköylü, yaptığı açıklamada, ilçede vatandaşların her zaman olduğu gibi bu hafta sonu da yasalara tam olarak uyduğunu belirterek, "Bu konuda vatandaşlarımızın taleplerini, Dost Vefa gruplarımız ve diğer kamu kurumlarımız yerine getirimeye çalışıyor." dedi.

Kaynak: AA