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Ferizli'de çocuklar aileleriyle kayarak kar keyfi yaşadı

Ferizli'de çocuklar aileleriyle kayarak kar keyfi yaşadı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde aileleriyle sokağa çıkan çocuklar, naylonlarla kayarak karın keyfini çıkardı.

FERİZLİ, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde aileleriyle sokağa çıkan çocuklar, naylonlarla kayarak karın keyfini çıkardı.

Kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Kar yağmasını fırsat bilen çocuklar, İstiklal Mahallesi'nde aileleriyle naylonlarla kaydı, kardan adam yaptı.

AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri

Ferizli, Sakarya, kar, Güncel, Haber

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