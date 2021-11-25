Ferizli'de 11 öğretmen için yemin töreni düzenlendi - Haberler
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Ferizli'de 11 öğretmen için yemin töreni düzenlendi

AA / Erol Ulu - Haberler | Güncel
Ferizli'de 11 öğretmen için yemin töreni düzenlendi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında 11 öğretmen için yemin töreni düzenlendi.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında 11 öğretmen için yemin töreni düzenlendi.

Fikret İsmet Aktekin Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende, öğrenciler şiir ve Öğretmen Marşı okudu, 11 stajyer öğretmen Türk bayrağının üstüne ellerini koyarak yemin etti.

Tören sonrası Öğretmenler Günü kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere teşekkür plaketi verildi.

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AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri

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