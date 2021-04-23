Ferizli Belediyesinden çocuklara 23 Nisan hediyesi

Ferizli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği çekilişle çocuklara hediyeler verdi.

Ferizli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği çekilişle çocuklara hediyeler verdi.

Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, çevrim içi görüştüğü çocukların bayramını kutladı.

Dünya çocuklarını kaynaştıran tek bayramın 23 Nisan olduğunu belirten Gündoğdu, "Biliyorsunuz ki ihtişamlı bir hürriyet mücadelesinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışıyla yeni bir devleti tarih sahnesine çıkaran Türk milleti, bağımsızlığa olan inancını örnek göstermiştir. 23 Nisan, demokrasi, mili irade ve millet egemenliğinin en büyük göstergesi olmakla birlikte ülkemiz ve dünya çocuklarının bayramıdır." ifadelerini kullandı.

Gündoğdu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünü bayram olarak çocuklara armağan etmesinin onlara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesi olduğuna işaret etti.

Konuşmasının ardından kura çekimini gerçekleştiren Başkan Gündoğdu, öğrencilere tablet, akıllı saat ve paten hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu