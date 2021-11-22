FERİZLİ BELEDİYESİ İHALE İLANI
FERİZLİ BELEDİYESİ İHALE İLANIFoto Galeri için tıklayın.
FERİZLİ BELEDİYESİ İHALE İLANI
Foto Galeri için tıklayın... 22. 11. 2021 tarihinde eklendi
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Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül— Haberler (@Haberler) November 22, 2021
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