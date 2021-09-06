FERİZLİ BELEDİYESİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

FERİZLİ BELEDİYESİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİFerizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu başkanlığında yapılan Eylül ayı meclis toplantısı; Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı ve saat 10. 30'da başladı.

FERİZLİ BELEDİYESİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu başkanlığında yapılan Eylül ayı meclis toplantısı; Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı ve saat 10. 30'da başladı. Toplantıda 5 gündem maddesi karara bağlandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu, 1 aylık bir Meclis toplantısı izin döneminden sonra yeniden bir arada olunduğunu ifade etti ve alınacak kararların Ferizli için hayırlı olmasını temenni etti. Başkanımız Gündoğdu son zamanlarda ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet dilerken, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini yineledi. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Gündoğdu, öğrencilerin sağlıklı ortamda kaliteli eğitim almaları için gerekli tüm desteği vereceklerini ifade etti.

Temmuz ayı ve Ağustos ayı çalışmaları hakkında meclisi bilgilendiren Başkan Gündoğdu, ilçenin en işlek noktaları Halit Molla, Vatan, Ahmet Dülger, 19 Mayıs ve Şehit Hacı Uzun caddelerini kapsayan bölgede, yaklaşık 5 km'lik kaldırım çalışmalarının Sakarya Büyükşehir Belediyesi eliyle hızla devam ettiğini kaydederek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye teşekkür etti. İlçenin birçok noktasında yol yapım, genişletme ve düzenleme çalışmaları yapıldığını da belirten Başkanımız Gündoğdu, "sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın konforu için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Gündem

Gündemin 1'inci maddesinde görüşülen, Ferizli 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı notlarına ilave plan notu ile ilgili imar komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde görüşülen, Ferizli Asliye Hukuk Mahkemesinde Ferizli Belediyesi aleyhinde görülmekte olan davada 5393 sayılı belediye kanununun 8. Maddesinin (h) bendi gereğince belediye başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazı işleri müdürlüğünün teklifi oybirliği ile hukuk komisyonuna sevk edildi.

3'üncü maddede Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Ferizli'nin mahallelerinde ismi bulunmayan cadde ve sokaklar olduğundan, ismi bulunmayan cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili imar ve şehircilik müdürlüğünün teklifi görüşülerek oybirliği ile hukuk komisyonuna sevk edildi.

4'üncü maddede Mülkiyeti Ferizli Belediyesi'ne ait 15 pafta 5658 parseldeki eski hastane binasının olduğu yerin 20 yıl süre ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bedelsiz tahsisinin yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

Meclis gündeminin 5'inci ve son maddesinde ise Mülkiyeti Ferizli Belediyesi'ne ait olan Gölkent Mahallesi 5 pafta, 279 parsel, 7. 410 m2 arsa, Nalköy Mahallesi F24C25A2B pafta, 124 ada, 67 parsel, 27. 489, 70 m2 tarla, Kaynarca İlçesi Gürpınar Mahallesi F24C25A2 pafta, 126 ada, 34 parsel 27. 778, 17 m2 tarla, Bakırlı Mahallesi 6 pafta 1/10 pay bulunan 2. 700 m2 tarla vasıflı taşınmazların satışı için belediye başkanı ve encümene yetki verilmesi ile ilgili mali hizmetler müdürlüğünün teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.

Başkanımız Gündoğdu, Belediye Meclisi'nin geride kalan 2 buçuk yıllık süre içerisinde çok başarılı ve birlik beraberlik içerisinde hizmet ettiğini ifade ederek, tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Eylül ayı meclis toplantısı dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Foto Galeri için tıklayın... 06. 09. 2021 tarihinde eklendi

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Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu başkanlığında yapılan Eylül ayı meclis toplantısı; Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı ve saat 10. 30'da başladı. Toplantıda 5 gündem maddesi karara bağlandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu, 1 aylık bir Meclis toplantısı izin döneminden sonra yeniden bir arada olunduğunu ifade etti ve alınacak kararların Ferizli için hayırlı olmasını temenni etti. Başkanımız Gündoğdu son zamanlarda ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet dilerken, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini yineledi. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Gündoğdu, öğrencilerin sağlıklı ortamda kaliteli eğitim almaları için gerekli tüm desteği vereceklerini ifade etti.

Temmuz ayı ve Ağustos ayı çalışmaları hakkında meclisi bilgilendiren Başkan Gündoğdu, ilçenin en işlek noktaları Halit Molla, Vatan, Ahmet Dülger, 19 Mayıs ve Şehit Hacı Uzun caddelerini kapsayan bölgede, yaklaşık 5 km'lik kaldırım çalışmalarının Sakarya Büyükşehir Belediyesi eliyle hızla devam ettiğini kaydederek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye teşekkür etti. İlçenin birçok noktasında yol yapım, genişletme ve düzenleme çalışmaları yapıldığını da belirten Başkanımız Gündoğdu, "sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın konforu için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Gündem

Gündemin 1'inci maddesinde görüşülen, Ferizli 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı notlarına ilave plan notu ile ilgili imar komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde görüşülen, Ferizli Asliye Hukuk Mahkemesinde Ferizli Belediyesi aleyhinde görülmekte olan davada 5393 sayılı belediye kanununun 8. Maddesinin (h) bendi gereğince belediye başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazı işleri müdürlüğünün teklifi oybirliği ile hukuk komisyonuna sevk edildi.

3'üncü maddede Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Ferizli'nin mahallelerinde ismi bulunmayan cadde ve sokaklar olduğundan, ismi bulunmayan cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili imar ve şehircilik müdürlüğünün teklifi görüşülerek oybirliği ile hukuk komisyonuna sevk edildi.

4'üncü maddede Mülkiyeti Ferizli Belediyesi'ne ait 15 pafta 5658 parseldeki eski hastane binasının olduğu yerin 20 yıl süre ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bedelsiz tahsisinin yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

Meclis gündeminin 5'inci ve son maddesinde ise Mülkiyeti Ferizli Belediyesi'ne ait olan Gölkent Mahallesi 5 pafta, 279 parsel, 7. 410 m2 arsa, Nalköy Mahallesi F24C25A2B pafta, 124 ada, 67 parsel, 27. 489, 70 m2 tarla, Kaynarca İlçesi Gürpınar Mahallesi F24C25A2 pafta, 126 ada, 34 parsel 27. 778, 17 m2 tarla, Bakırlı Mahallesi 6 pafta 1/10 pay bulunan 2. 700 m2 tarla vasıflı taşınmazların satışı için belediye başkanı ve encümene yetki verilmesi ile ilgili mali hizmetler müdürlüğünün teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.

Başkanımız Gündoğdu, Belediye Meclisi'nin geride kalan 2 buçuk yıllık süre içerisinde çok başarılı ve birlik beraberlik içerisinde hizmet ettiğini ifade ederek, tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Eylül ayı meclis toplantısı dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

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Kaynak: Habermetre