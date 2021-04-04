Ferizli Belediyesi Botanik Çay Bahçesi Ramazan Bayramı'na hazır olacak

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Botanik Çay Bahçesi'nin Ramazan Bayramı'na kadar hazır olacağını bildirdi.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Botanik Çay Bahçesi'nin Ramazan Bayramı'na kadar hazır olacağını bildirdi.

Gündoğdu, yaptığı açıklamada, ilçeye ilginin arttığını söyledi.

Çamlık Tepesi'ndeki parkı yeniden günün şartlarına göre düzenlediklerini belirten Gündoğdu, "Botanik Park'taki çay bahçesini Ramazan Bayramı'na kadar yeni çevre düzenlemesi de yaparak tekrar halkımızın hizmetine açacağız. Vatandaşlardan ricamız, yeni alınan malzemeleri korumaları." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu