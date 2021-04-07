Ferizli Belediye Başkanı Gündoğdu, pazar yerinde denetimlerde bulundu

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, ilçedeki pazar yerinde alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini inceledi.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, ilçedeki pazar yerinde alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini inceledi.

Pazar yerinde tezgahlarını açan esnafla bir süre sohbet eden Gündoğdu, vatandaşların maske mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi.

İlçede yeni kurulacak kapalı pazar yeri hakkında da esnafı bilgilendiren Gündoğdu, "Allah nasip ederse en geç iki ay içerisinde yeni kapalı pazarımıza geçeceğiz. Yazın sıcaktan kışın ise rüzgardan, yağmurdan kurtulmuş olacağız. Önümüzdeki günlerde ise tekrar pazarcı arkadaşlarımızla bir araya gelerek gerekli satış şartlarını görüşeceğiz. Pazarcılık yapan arkadaşlarımızın haklarını düşünerek değerlendirmeleri yapacağız." diye konuştu.

Gündoğdu, şikayetleri olduğu takdirde vatandaşların ve esnafın durumu zabıta ekiplerine bildirebileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu