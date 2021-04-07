Ferizli Belediye Başkanı Gündoğdu, pazar yerinde denetimlerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ferizli Belediye Başkanı Gündoğdu, pazar yerinde denetimlerde bulundu

Anadolu Ajansı / Erol Ulu - Haberler | Güncel
Ferizli Belediye Başkanı Gündoğdu, pazar yerinde denetimlerde bulundu

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, ilçedeki pazar yerinde alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini inceledi.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, ilçedeki pazar yerinde alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini inceledi.

Pazar yerinde tezgahlarını açan esnafla bir süre sohbet eden Gündoğdu, vatandaşların maske mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi.

İlçede yeni kurulacak kapalı pazar yeri hakkında da esnafı bilgilendiren Gündoğdu, "Allah nasip ederse en geç iki ay içerisinde yeni kapalı pazarımıza geçeceğiz. Yazın sıcaktan kışın ise rüzgardan, yağmurdan kurtulmuş olacağız. Önümüzdeki günlerde ise tekrar pazarcı arkadaşlarımızla bir araya gelerek gerekli satış şartlarını görüşeceğiz. Pazarcılık yapan arkadaşlarımızın haklarını düşünerek değerlendirmeleri yapacağız." diye konuştu.

Gündoğdu, şikayetleri olduğu takdirde vatandaşların ve esnafın durumu zabıta ekiplerine bildirebileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Bahar Candan Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Erol Bulut Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ferizli Belediye Başkanı Gündoğdu, pazar yerinde denetimlerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 09:02:22. #1.15#
title