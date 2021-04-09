Ferizli Belediye Başkanı Gündoğdu'dan ziyaret
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Ferizli Belediye Başkanı Gündoğdu'dan ziyaret

Anadolu Ajansı / Erol Ulu - Haberler | Güncel
Ferizli Belediye Başkanı Gündoğdu'dan ziyaret

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, pazar yerinde kadın esnafı ziyaret etti.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, pazar yerinde kadın esnafı ziyaret etti.

Gündoğdu, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Demirbaş ile esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler dileğinde bulundu.

Gündoğdu, yaptığı açıklamada, belediye olarak tarım üreticilerine her zaman önem verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini dile getirerek, "Esnafımız, yeni yaptığımız pazar yerinde kendi ürettikleri ürünleri pazarımıza getirip kendilerine ayrılan özel alanlarda kurduğumuz tezgahlarda bahçeden tüketiciye tek elden satışlarını gerçekleştireceklerdir." dedi.

İlçenin ekim konusunda müsait olduğunu belirten Gündoğdu, belediye olarak üreticilerden marka oluşması için çaba sarf etmelerini beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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