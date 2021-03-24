Ferizli Belediye Başkanı Gündoğdu'dan vatandaşlara parkları koruma çağrısı

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, halkın vergileriyle yapılan parkları korumanın vatandaşların asli görevlerinden biri olduğunu belirtti.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, halkın vergileriyle yapılan parkları korumanın vatandaşların asli görevlerinden biri olduğunu belirtti.

Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Demirbaş ile zarar gören parklarda inceleme yapan Gündoğdu, AA muhabirine, ailelerin piknik yaptığı ve çocukların oynadığı parklara verilen zararın kamu malına karşı yapıldığını vurguladı.

Halkın vergileriyle yapılan hizmetlerde, doğmamış çocukların bile hakkı olduğunun bilincinde olunması gerektiğini ifade eden Gündoğdu, "Belediyelerin zor şartlar altında yaptığı, ailelerin rahat bir ortamda yorgunluklarını attığı ve çocukların eğlendiği parklar ve bahçelerdeki masalar, sandalyeler, ocaklar, çimler ve çiçekleri korumak, vatandaşların asli görevidir. Buralara sahip çıkılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu