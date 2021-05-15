Ferizli Belediye Başkanı Gündoğdu'dan Türk Kızılay Şubesi'ne ziyaret
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Ferizli Belediye Başkanı Gündoğdu'dan Türk Kızılay Şubesi'ne ziyaret

Ferizli Belediye Başkanı Gündoğdu'dan Türk Kızılay Şubesi'ne ziyaret
Anadolu Ajansı / Erol Ulu - Haberler | Güncel

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Türk Kızılay İlçe Temsilciliği'ni ziyaret etti.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Türk Kızılay İlçe Temsilciliği'ni ziyaret etti.

Ziyarette koordinatör Şeref Boztaş'tan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Gündoğdu, kuruma başarı diledi.

Türk Kızılay'ın insan yaşamının her noktasında bulunduğuna işaret eden Gündoğdu, "Türk Kızılay, doğal afetlerde veya kazalarda sadece kan değil, yemek barınma çadırları, konteynerleri ve diğer tüm ihtiyaçlarının karşılanmasında, anında tüm teşkilatlarıyla hareket edip mağdur vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak yardımcı olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kurumun bütün çalışmalarına destek verdiğini anımsatan Gündoğdu, başta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yapılan faaliyetler olmak üzere tüm çalışmalara desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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