Ferizli Belediye Başkanı Gündoğdu'dan spor kompleksi müjdesi
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Ferizli Belediye Başkanı Gündoğdu'dan spor kompleksi müjdesi

Ferizli Belediye Başkanı Gündoğdu'dan spor kompleksi müjdesi
Anadolu Ajansı / Erol Ulu - Haberler | Güncel

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, ilçede dört mahalleye spor kompleksi yapılacağını bildirdi.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, ilçede dört mahalleye spor kompleksi yapılacağını bildirdi.

İlçe ve dışında yapılan karate ve judo müsabakalarındaki yarışmalarda başarı kazanan sporculara yönelik Ferizli Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törene, Gündoğdu, Ferizlispor Kulübü Başkanı Hidayet Kahya ve sporcuların aileleri katıldı.

Gündoğdu, burada yaptığı konuşmada, sporun karakteri şekillendirdiğini ve iş birliğini öğrettiğini belirterek, çocuklarımızın sağlıklı ve ahlaklı yetişmesi için el birliğiyle hareket edilmesi gerektiğini anlattı.

Boks, karate, güreş ve kickboks branşlarında kulüpleşmeye çalıştıklarını aktaran Gündoğdu, "Tüm sporcu kardeşlerime de buradan müjdeyi veriyorum. Dört mahallemizde spor kompleksi çalışması yapılacak. Belediye olarak istenilen lojistik destek verilecek. Gençlik ve Spor İl Müdürümüzle hazırladığımız projeleri Bakanımıza sunacağız ve gerçekleşmesi için takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından sporculara madalya ve kitap takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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