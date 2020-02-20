Ferit Aktuğ'dan rekor açılış
Bu yılın ilk aylarında üç film ile izleyici karşısına çıkacak olan başarılı oyuncu Ferit Aktuğ açılışı rekorla yaptı
20.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:41
2020 yılının ilk aylarında üç filmle birden sinema perdesinde olacak olan Aktuğ, ilk olarak Gupse Özay'ın kaleme aldığı 'Eltilerin Savaşı' ile izleyici ile buluştu. 3 haftada 2.5 milyon izleyiciyi geçen filmde sergilediği performansla adından söz ettiren oyuncu aynı zamanda kendi rekorunu kırmış oldu.& ;
Kaynak: Snob Magazin
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