Ferit Aktuğ'dan rekor açılış

20.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:41

2020 yılının ilk aylarında üç filmle birden sinema perdesinde olacak olan Aktuğ, ilk olarak Gupse Özay'ın kaleme aldığı 'Eltilerin Savaşı' ile izleyici ile buluştu. 3 haftada 2.5 milyon izleyiciyi geçen filmde sergilediği performansla adından söz ettiren oyuncu aynı zamanda kendi rekorunu kırmış oldu.& ;



