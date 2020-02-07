Feriköy Mezarlığı'nda tecavüz girişimi iddiasına ilk duruşmada tahliye

07.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:40

Şişli Feriköy Mezarlığı'nda İ.Ü.'ye karşı cinsel saldırıya teşebbüs ettiği gerekçesiyle 19, 5 yıla kadar hapsi istenen İ.Ç., hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanık İ.Ç.'yi mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süre nedeniyle nedeniyle tahliye etti.



İstanbul'un Şişli ilçesindeki Feriköy Mezarlığı'nda 36 yaşındaki İ.Ü.'ye alıkoyduğu ve tecavüz ettiği iddiasıyla 'Cinsel saldırıya teşebbüs' ve 'Kişiyi Hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından 19,5 yıla kadar hapsi istenen 36 yaşındaki inşaat teknikeri İ. Ç. hakim karşısına çıktı. İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık İ.Ç. ve avukatı hazır bulundu.



"Korkma bende yanlış olmaz"



Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık İ.Ç., "Aracımla Tarlabaşı'nda gezerken 3 bayanın beklediğini gördüm. Dış görünüşlerinden hayat kadını gibi görünüyorlardı. Müşteki aracımın yanına yaklaştı 'kalacak mısın?' diye sordu. 'Ne kadar ücret istiyorsun?' dedim. 150 TL olduğunu söyledi. Kabul ettim, arabaya bindi. Uyuşturucu alacağını söyledi. Tarlabaşı'nda uyuşturucu aldı. Uyuşturucu parasını benden istedi. Önce tereddüt ettim, 'korkma bende yanlış olmaz' dedi. Cebimdeki 2 bin 700 TL'nin tamamını çıkartıp içinden 100 TL alarak müştekiye verdim. Yola devam ettik. Onun tarif etmesi ile 5-6 km kadar gittik. Yol boyunca 10'a yakın kırmızı ışık vardı. Işıkların çoğunda durdum. Müştekiyi zorla götürmüş olsaydım durduğum anda aracın kapısını açıp inebilirdi" ifadelerini kullandı.



"Pantolonumun cebine bakınca paramın olmadığını fark ettim"



Mezarlıkta durduklarını ifade eden sanık İ.Ç., "Arabadan inip hazırladığı uyuşturucuyu kullandı. Daha sonra bana yanaşmaya başladı. Sonra yeniden elini pantolonumun cebine atmaya çalışınca 'sen ne yapmaya çalışıyorsun?' diyerek pantolonumun cebini kontrol ettiğimde cebimdeki paranın olmadığını fark ettim. Müşteki hızlıca hareket etti aracın yan tarafına geçti. Peşinden gittim yakaladığımda birlikte yere düştük. Ellerini kontrol ettim, parayı da göremedim yaralandığını da göremedim. 'Param nerde? Param nerde? Ağzını burnu kırarım senin' diye bağırdım ama fiziksel bir müdahalem olmadı. Sağa sola parayı bulmak için bakınırken boşluğumdan faydalanarak çıplak halde çıkışa doğru koşmaya başladı, yakalayamadım. Aracımla arkasından gittim. Müştekinin benzinlikte olduğunu gördüm. 4-5 dakika sonra polisler geldi" diye belirtti.



"Bana iftira attı"



Savunmasının devamında kendisinin ve müştekinin karakola götürüldüğünü beyan eden sanık İ.Ç., "Karakola gittiğimde bir anda cinsel saldırı suçunun şüphelisi oldum. Paramı bulmak için olay yerine tekrar gidelim diye polislere ısrar ettim. Olay yerine tekrar gittiğimizde üzerinden 4-5 saat geçmişti. Kadını da zaten bırakmışlardı. Biz mezarlığa vardığımızda üzerindeki kıyafetleri almış sadece külot ve ince külotlu çorabını bırakmıştı. Polisler orada kalan kıyafetlere baktılar. Herhangi bir yırtık olmadığını tespit ettiler. Paramın çalındığını park ettiğimde bana iftira etti. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.



Sanık İ.Ç.'nin ardından söz alan avukatı, tahliyeye ilişkin talepte bulundu.



Mahkeme başkanı, müşteki İ.Ü.'nün 5 ayrı mahkemede müşteki olarak yer aldığı davalarının karar örnekleri ve sanık olarak yargılandığı bir davanın karar örneği ve iftira suçundan verilen takipsizlik kararının bir örneğinin dosyaya geldiğini kaydetti.



Mahkeme heyeti, yaklaşık 2,5 aydır tutuklu bulunan sanık İ.Ç.'nin tutuklu kaldığı süre ve mevcut delil durumunu dikkate alarak tahliyesi hükmetti. Heyet, müşteki İ.Ü.'nün ifadesinin alınması için duruşmayı erteledi.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Kasım 2019'da gerçekleşen olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, şüpheli İ.Ç.'nin '200-300 lira param var, sabaha kadar benim olacaksın' diyerek cinsel saldırı girişiminde bulunduğu belirtilerek, 'Cinsel saldırıya teşebbüs' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 12 yıldan 19,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA