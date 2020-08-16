Feriköy'de Meryem Ana yortusu ve Üzüm Bayramı kutlandı
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Feriköy'de Meryem Ana yortusu ve Üzüm Bayramı kutlandı

HER yıl Ağustos ayının 15'inci gününe en yakın pazar günü Meryem Ana Yortusu yapılıyor ve Üzüm Bayramı kutlanıyor.

Feriköy'de Meryem Ana yortusu ve Üzüm Bayramı kutlandı
16.08.2020 12:27 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:30

HER yıl Ağustos ayının 15'inci gününe en yakın pazar günü Meryem Ana Yortusu yapılıyor ve Üzüm Bayramı kutlanıyor. Bu kapsamda Feriköy'deki Surp Vartanants Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen ayinde ilahiler söylendi, dualar okundu.

Yortu nedeniyle düzenlenen ayine katılan vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında kilise girişinde ateşi ölçüldü. Ayrıca kilise içinde yerlerde sosyal mesafe kuralını anlatan çizgiler bulunurken, koronavirüs nedeniyle katılımın geçen yıllara göre daha az olduğu görüldü. Ayine katılanlara daha sonra bahçede üzüm dağıtıldı.

"AMAÇ TANRI SEVGİSİNİN İNSANLARDAN EKSİK OLMAMASI"

Birçok kilise tarafından 15 Ağustos'ta kutlanan Meryem Ana Yortusu, Ermeni Kilisesi tarafından 15 Ağustos'a en yakın Pazar günü kutlanıyor. Surp Vartanants Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Murat Öğer, yortu ile ilgili şunları söyledi:

"Bunca yıldır alışkanlık olan ve amacının üzüm kutsamaktan ziyade üzüm bereketli bir ürün olduğundan dolayı insanlara bereket, sağlık, sevgi aşılaması için her Ağustos'un ikinci haftasında bir kutlama yapılıyor. Buradaki amaç Tanrı sevgisinin insanlardan eksik olmaması. Barışın, dostluğun, samimiyetin olması için Hristiyan dininde 5 önemli yortu var. Bunların hepsi sevgiyi ön plana çıkaran, sevginin olmazsa olmaz olduğunu ön plana çıkaran şeyler. Toplumlar bir araya geldikleri zaman güzel şeyler olur. Birbirlerine gülerek baktıkları zaman mutlu olurlar. Bunların amacı barış için. Amacımız pandemi sürecinde elimizden gelen gayreti göstererek önlemlerimizi alarak, halkımızın her yıl yapılan töreni tekrarlamasını sağlamaktı. Allah kabul etsin" diye konuştu.

Ayine katılan vatandaşlardan biri, "Herkes için sağlık ve huzur diliyorum. Biz koronavirüs nedeniyle gelip gelmeme konusunda tereddüt ettik. Ayin var mı, yok mu diye düşündük. Olduğunu öğrenince geldik" ifadelerini kullandı.  

Krikor Ömürbek de "Ağustos üzüm hasat mevsimi. Hristiyanlık kabul edildikten sonra Meryem Ana'nın gökyüzüne yükselişi ile bir güne getirilerek kutlanmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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