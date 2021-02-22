Ferik ne demek? Ferik anlamı ne?
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Ferik ne demek? Ferik anlamı ne?

22.02.2021 09:39 | Son Güncelleme: 22.02.2021 09:43
Ferik ne demek? Ferik anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Ferik, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Ferik ne demek? Ferik anlamı ne? İşte, Ferik kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Ferik kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Ferik anlamı ne? Ferik ne demek?

FERİK NE DEMEK?

1.ferik, -ği (I):

1. isim, halk ağzında Kümes hayvanlarının civcivlikten çıkmış yavrusu, piliç.

2. isim, halk ağzında Bir tür gevrek elma, ferik elması.

Birleşik Kelimeler

2.ferik, -ği (II):

Arapça feri?

1. isim, eskimiş, askerlik Tümgeneral.

2. isim, eskimiş Korgeneral.

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