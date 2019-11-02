Feride Filmi
Feride filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Feride filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Terzi olan Feride, kahraman kostümleri diken bir atölyede çalışır. Emek hırsızı olan patronuna baş kaldırıp iddialaşan Feride, hızını alamayıp moda devlerine kafa tutan bir yolculuğa koyulur.
Yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu ve Zeynep Çamcı’nın birlikte oturduğu filmin senaryosunu aynı zamanda filmin başrolünü de üstlenen Zeynep Çamcı kaleme alıyor.
Yönetmen: Ali Yorgancıoğlu, Zeynep Çamcı
Senaryo: Zeynep Çamcı
Oyuncular: Zeynep Çamcı, Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik, Osman Akça, Ceren Taşçı, Ali Barkın, Aycan Koptur, Fırat Sobutay
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Feride
Yapımcı Firma: Atlas Media
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 24.01.2020
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