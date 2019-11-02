Feride Filmi

02.11.2019 16:58

Terzi olan Feride, kahraman kostümleri diken bir atölyede çalışır. Emek hırsızı olan patronuna baş kaldırıp iddialaşan Feride, hızını alamayıp moda devlerine kafa tutan bir yolculuğa koyulur.

Yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu ve Zeynep Çamcı’nın birlikte oturduğu filmin senaryosunu aynı zamanda filmin başrolünü de üstlenen Zeynep Çamcı kaleme alıyor.

Yönetmen: Ali Yorgancıoğlu, Zeynep Çamcı

Senaryo: Zeynep Çamcı

Oyuncular: Zeynep Çamcı, Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik, Osman Akça, Ceren Taşçı, Ali Barkın, Aycan Koptur, Fırat Sobutay

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Feride

Yapımcı Firma: Atlas Media

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 24.01.2020



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Kaynak: InterSinema.com