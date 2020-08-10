Feribottan denize düşen yolcu, bir saat sonra baygın halde bulundu
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Feribottan denize düşen yolcu, bir saat sonra baygın halde bulundu

Topçular-Eskihisar seferini yapan feribotta yolculuk yapan Vehbi Üstüner (55), denize düştü.

Feribottan denize düşen yolcu, bir saat sonra baygın halde bulundu
10.08.2020 12:45 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:49

Topçular-Eskihisar seferini yapan feribotta yolculuk yapan Vehbi Üstüner (55), denize düştü. Görenlerin ihbarı üzerine feribot, kaptan tarafından durdurulurken, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla baygın halde bulunan Üstüner, kurtarıldı.Kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yalova Topçular İskelesi'nin 8 kilometre açığında meydana geldi. Eskisihar-Topçular seferini yapan feribotta yolculuk yapan Vehbi Üstüner, denize düştü. Üstüner'in denize düştüğünü gören feribottaki diğer yolcular, durumu görevlilere bildirdi. Kaptan, feribotu durdururken, Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi. Üstüner'i bulmak için bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, deniz polisleri ile pilot botlar sevk edildi. Ekipler, bölgenin geniş ve karanlık olmasından dolayı arama kurtarma çalışmalarını güçlükle sürdürdü.

Üstüner, bir saatlik arama kurtarma çalışmasının ardından Sahil Güvenlik ekiplerince suyun üzerinde baygın halde bulundu. Üstüner, denize atlayan sahil güvenlik personeli tarafından can simidiyle bota getirildi. Sahil Güvenlik botuna çıkarılan Üstüner, kıyıda hazır bekleyen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Vehbi Üstüner'in bulunmasının ardından Topçular- Eskihisar feribotu yoluna devam etti.


Kaynak: DHA

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