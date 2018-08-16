Feribottaki 170 Yolcu Tahliye Edildi
İçişleri Bakanlığı, Gökçeada Kuzu Limanı'nda dümen arızası nedeniyle karaya oturan feribottaki 170 yolcunun tamamının tahliye edildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Gökçeada Kuzu Limanı'nda dümen arızası nedeniyle karaya oturan feribottaki 170 yolcunun tamamının tahliye edildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gökçeada Kuzu Limanı'nda bugün GÖKÇEADA-1 isimli feribot dümen arızası nedeniyle liman içerisinde karaya oturmuştur. Feribot içerisinde bulunan 170 yolcunun tamamı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-903 Botu tarafından karaya tahliye edilmiştir" denildi.
(İHA)