Feribotta Kamyon Devrildi (2)

Feribotta Kamyon Devrildi (2)

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA Yalova-Yenikapı seferini yapan feribotta bir kamyon seyir sırasında devrildi.

Feribotta Kamyon Devrildi (2)

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Cemil ÖZDEMİR/ İstanbul DHA 

Yalova-Yenikapı seferini yapan feribotta bir kamyon seyir sırasında devrildi. Feribot, Yenikapı'ya iskelesine yanaştı. Devrilen kamyonun vinçle kaldırılma çalışması yapılıyor. 

Görüntü Dökümü:

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Feribottan görüntüler

Kamyonun kaldırılma çalışması 

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