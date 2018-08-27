Feribotta Kamyon Devrildi (2)
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA Yalova-Yenikapı seferini yapan feribotta bir kamyon seyir sırasında devrildi.
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Cemil ÖZDEMİR/ İstanbul DHA
Yalova-Yenikapı seferini yapan feribotta bir kamyon seyir sırasında devrildi. Feribot, Yenikapı'ya iskelesine yanaştı. Devrilen kamyonun vinçle kaldırılma çalışması yapılıyor.
Görüntü Dökümü:
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Feribottan görüntüler
Kamyonun kaldırılma çalışması
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