Feribot kullanan genç kız görenleri şaşırtıyor
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Feribot kullanan genç kız görenleri şaşırtıyor

10.03.2021 10:40 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:43
Feribot kullanan genç kız görenleri şaşırtıyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Altınkaya Baraj Gölü'nün karşı yakasında bulunan 15 mahalle ulaşımını 33 yıldır feribotlarla sağlıyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Altınkaya Baraj Gölü'nün karşı yakasında bulunan 15 mahalle ulaşımını 33 yıldır feribotlarla sağlıyor. Feribotla günde onlarca araç ve insan taşıyan genç bir kızın en büyük hayali ise kaptan olmak.

Vezirköprü ilçe merkezi ile karşı yakasındaki Kuruçay ve Altınkaya Mahalleleri arasında yıllardır ulaşım feribotla sağlanıyor. Babasının izinden giden 18 yaşındaki Büşra Şahinoğlu, sabahın ilk ışıklarıyla mesaisi başlıyor. Feribotla mahalleler arasında araç ve insan taşıyan genç kız, feribotu ustalıkla kullanıyor. Bazı günler ambulans bile taşıyan Büşra, görenlerin dikkatini çekiyor.

"Babamın yanında giderek, gelerek öğrendim"

Kendisini bildi bileli babasının feribotla taşımacılık yaptığını belirten Büşra Şahinoğlu, "Ben onun yanında giderek, gelerek öğrendim. Sevdim bu mesleği. Buradan uzak kaldığım zaman burayı çok özlüyorum. Bir kadına göre zor bir meslek aslında ama yapılmayacak gibi imkansız bir şey değil. Barajın bir karşısında diğer karşısına araba taşıyoruz. Gece de gidiyoruz. Ambulansla hasta getiriyorlar. Karşıdan da karşıya hasta geçiyoruz. Gezi hizmeti yapıyoruz. O tekneleri de kullanıyorum. Sabahın erken saatlerinde başlıyoruz. Mahallelerinin arabaları oluyor, onlar karşıdan karşıya geçiriyoruz. Yazları öğlen saatlere doğru gezi işleri başlıyor. Akşamları eve geç gidiyoruz" dedi. - SAMSUN

Feribot kullanan genç kız görenleri şaşırtıyor
Feribot kullanan genç kız görenleri şaşırtıyor
Feribot kullanan genç kız görenleri şaşırtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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