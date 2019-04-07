Feribot Köprüye Çarptı, İki Otomobil Suya Düştü

– Brezilya'da bir feribot köprünün altından geçtiği sırada, köprünün sütunlarından birine çarptı. O sırada köprüden geçmekte olan 2 otomobil, köprünün yıkılması sonucu suya düştü. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yerel medya, Brezilya'nın Para eyaletindeki Belém bölgesinde bulunan köprüye bir feribotun çarptığını duyurdu. Cumartesi günü yerel saat ile sabah erken saatlerde gerçekleşen kazada, iki otomobil suya düştü. Köprünün 200 metrelik bir kısmı çöktü. Pará Valisi Hélder Barbalho'nun yaptığı açıklamada, "Köprünün tamiratı yapılacak. Ancak, önceliğimiz arama ve kurtarma çalışmalarıdır" dediği belirtildi.

Kaynak: DHA