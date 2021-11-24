Ferhat Yükseltürk kimdir? Ferhat Yükseltürk kaç yaşında, nereli? Ferhat Yükseltürk hayatı ve biyografisi!

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FERHAT YÜKSELTÜRK KİMDİR?

İş hayatına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası - Bankacılık ve Finansal Kurumlar Müdürlüğü'nde başladı. 10 yıllık devlet deneyiminin ardından 2013 yılında Odeabank Ekonomik Araştırma ve Strateji Birimi'ne katılarak bilanço ve piyasa stratejileri, rekabet analizleri, proje değerlendirme gibi alanlarda uzmanlaştı. Daha sonra Ferhat Yükseltürk, Turkey Macro View (TMW) Danışmanlık şirketinin kuruluşunda görev aldı ve kurumsal finansman konusunda çalıştı. TMW'de geçirdiği 2,5 yıl boyunca, toplam 650 milyon USD'lik borcu yeniden yapılandıran ve 3 şirkete ek iyileştirme sağlayan projeleri yönetti. Mart 2018 itibariyle Econs Consulting'de kurumsal finansman ve birleşme ve satın almalardan sorumlu Yönetici Ortak olarak görev yapmaktadır.

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