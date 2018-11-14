Ferhat Yılmaz, 3 Ayda 50 Kilo Verdi

Üç ayda 50 kilo veren Ferhat Yılmaz'ı görenler, gözlerine inanamıyor. Ağustos ayında metabolik mini by-pass ameliyatı geçiren oyuncu, mide ameliyatı olmadığının altını çizerek, bu müdahale sonrası tüm yeme düzenini değiştirdiğini söyledi.

3 AYDA 50 KİLO VERDİ

Düzenli şekilde yüzmeye ve fitness yapmaya başlayan Ferhat Yılmaz, diyet ve sporla 3 ayda 50 kilo verdi. 133 kilodan 83 kiloya düşen ve en büyük motivasyon kaynağının oğlu Poyraz olduğunu belirten Ferhat Yılmaz, kilo verdikten sonra kendini yeniden keşfettiğini vurguladı.

"HEDEFİM ON KİLO DAHA VERMEK"

Oyuncu Ferhat Yılmaz, "Hedefim on kilo daha vermek. Çünkü mesleğim için de çok önemli bir konu bu. Kilolarımdan kurtulmak oyunculuk yelpazemi genişletti ve artık çok farklı karakterler canlandırabilirim" ifadelerini kullandı.