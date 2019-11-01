Ferhat ile Şirin yakında FOX'ta!

01.11.2019 12:46

Ferhat, Şirin ve Banu… Aşkın mucizesini de felaketini de yaşayacakları bir girdaba sürüklendiklerinden habersizdir. Onlarınki imkansız bir aşkın hikayesi.

Ferhat ile Şirin'in büyülü, masalsı aşkının imkansızlığı, Banu'nun tutkulu aşkıyla sağlanacak. Banu, Şirin ve Ferhat arasındaki bağın gücü Ferhat-Şirin aşkının önündeki en büyük engel olacak.

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken "Ferhat ile Şirin", çok yakında FOX'ta.