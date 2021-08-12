Ferhat İbiş: Uluslararası piyasada büyümek istiyoruz
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Ferhat İbiş: Uluslararası piyasada büyümek istiyoruz

Ferhat İbiş: Uluslararası piyasada büyümek istiyoruz
Bültenler - Haberler | Güncel

Türk araç sektöründe yüzlerce araca farklı vizyonla dokunan, sosyal medya'da yüzbinlerce gence güzel örnekler veren, Fer Group yönetim kurulu başkanı Ferhat İbiş, bu sevdasıyla alakalı öyküsünü anlattı.

İş insanı Ferhat İbiş, kuyumculuk, tekstil, inşaat gibi birçok sektörde yatırımları bulunup, onlarca kişiye de istihdam sağlamaktadır. İş dünyasındaki başarısının yanı sıra, küçük yaşta başlayan modifiye sevdasını, ilerleyen zamanlarda daha profesyonelleştirip, yarış pistlere uzanan hikayesine dikkat çekti.

Ferhat İbiş, "17-18 yaşlarımdan beri arabalara genel olarak ilgim vardı. Aldığım arabalarımı kendimce modifiye ederek, arkadaşlarıma ve aileme göstermek, dergilere çıkartmak gibi bir hobim vardı. Ve inanılmaz keyif alıyordum. Bunu yaparken de hiçbir maddi kazanç sağlama gibi bir beklentimde olmuyordu. Sadece kendi zevkim için yapıyordum. Yaşım ilerleyince bu zevk daha profesyonelleşip, bu günlere kadar geldik. Yaptığım tasarımlar sosyal medya'da inanılmaz rağbet görürken, uluslararası pazarda da çok talep gelen içeriklere imza atar, hale geldik. Özellikle bu pazarda büyümek için yatırımlar yapıyoruz. Tabii dışardan bakılınca böyle hızlı araçlar yapan biri gibi gözüksem de, asla normal şehrin sokaklarında hız yapmayı tasvip etmiyorum. Takipçilerimi de sürekli bu konu hakkında bilgiler veriyorum. Unutmayın hız yerinde değerli ve güzeldir. Ayrıca, arabalarla ilgili şöyle bir hedefim var; Türkiye'nin her iline yasal pistler açmak ve açtırmak istiyorum. Bu konudaki eksiklik nedeniyle, birçok kişiye trafik cezası kesiliyor ve trafik kazaları yaşanıyor. Yasal pistler, bu trafik cezalarını ve trafik kazalarını düşürecektir, emin olabilirsiniz. Trafikte daha az can kaybımız olacaktır diye düşünüyorum. Zaten devletimiz bu konuyla alakalı güzel teşvikler veriyor, bizim gibi girişimcilerde bunu dikkate alıp, yatırımlarını yapması gerekiyor." diye sözlerine devam etti.

Kaynak: Bültenler

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Ferhat İbiş: Uluslararası piyasada büyümek istiyoruz - Haberler
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