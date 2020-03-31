Ferhat Göçer: Moral olsun diye yeni şarkı yaptım Ferhat Göçer'in yeni şarkısı ve klibi yayınlandı. İki haftadır eve kapanan sanatçı, sözü Sabahattin Ali'ye müziği ise kendisine ait olan "Çocuklar Gibi"yi sevenleriyle paylaşarak bir sürprize imza attı.

Sanatçı, akustik formatta yaptığı& ; şarkısını sosyal medya hesabından "Gerek sağlık, gerek ekonomik, gerek psikolojik açıdan zor günler, Geçecek de nasıl geçecek bu günler? Evde kal demesi kolay. Bir damlacık bile olsa moral versin" sözleriyle duyurdu. Ferhat Göçer'in youtube hesabından yayınlanan şarkının klibinin yönetmenliğini ise Ercan Şencan yaptı.



Klip link: https://www.youtube.com/watch'v=iN4NCC0sFmk& ;



Kaynak: Snob Magazin