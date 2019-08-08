Ferhat Göçer konserine Kocaeli'de yoğun ilgi

08.08.2019 11:27

Kocaeli Fuarı 53. Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında Güneş sahnesinde sahne alan İzmitli sanatçı Ferhat Göçer, gençliğinin geçtiği kentte sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Fuarı 53. Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ferhat Göçer konseri'ne binlerce Kocaelili katıldı. Ferhat Göçer'in sevilen şarkılarını beğeniyle dinleyen Kocaeliler, İzmit Lisesi mezunu olan hemşerileri Ferhat Göçer'in şarkılarıyla keyifli bir akşam geçirdi. Kocaeli fuarında çocukluk ve gençlik anılarının olduğunu söyleyen sanatçı fuardaki coşkuyu kişisel sosyal medya hesabından canlı yayınla tüm takipçileri ile paylaştı.

Gençlik yıllarının geçtiği yerde sevilen şarkılarını söyledi

Kendisinin çocukluk ve gençlik yıllarının Kocaeli'nde geçtiğini ifade eden Göçer, Kocaeli Fuarı'nda konser veriyor olmanın kendisi için çok özel olduğunu ifade etti. Kocaeli'de olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Ferhat Göçer, Kocaeli'nin yerinin kendisi için apayrı olduğunu ve konserinde yaşanan coşku ve ilgi için konsere gelen Kocaelililere ve katkıları sebebiyle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kocaeli Fuarı konserleri Işın Karaca ile sürecek

Öte yandan Kocaeli Fuarı 53. Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında 9 Ağustos Cuma akşamı saat 21.00'da Gebze Metin Oktay Stadında ünlü Türkücü Alişan ile buluşacak Kocaeliler, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu Işın Karaca'nın güçlü sesi ile yaşayacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA