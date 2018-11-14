Ferhat Göçer, Kızının "Benimle İlgilenmiyor" İddialarına Cevap Verdi: Hiçbir Fedakarlıktan Kaçınmadım
Şarkıcı Ferhat Göçer'in kızı Yağmur, katıldığı programda babasının kendisiyle ilgilenmediği söyleyerek "Ben ona ne yaptım" diyerek sitem etti. Konu hakkında basın açıklaması yapacağını duyuran Göçer, toplantıyı iptal ederek yazılı açıklama yaptı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programında şarkıcı Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer'in anlattıkları olay olmuştu. Gözyaşları içinde konuşan Yağmur Göçer, "Bir baba kızını, 8,5 ay neden aramaz, ben ona ne yaptım?" sözleriyle, babasına olan sitemini dile getirmişti. Kızının açıklamalarının ardından Ferhat Göçer basın toplantısı yapacağını duyurmuştu.
BASIN TOPLANTISINI İPTAL ETTİ
Ferhat Göçer, cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcı, basın toplantısını iptal edip yaşanan olaylar hakkında yazılı bir açıklama yaptı.
"YAĞMUR İÇİN HİÇ BİR FEDAKARLIKTAN KAÇINMADIM"
"Kızım Yağmur'un daha fazla zarar görmemesi adına bu konuyla ilgili ilk ve son kez bir açıklama yapıyorum" diyen Ferhat Göçer'in açıklaması şöyle: "İki tane evladım var hiçbir zaman birini diğerinden ayrı tutmadım, ikisini de dünyadaki en değerli varlıklarım olarak çok sevdim ve seveceğim. Yağmur'un donanımlı, kendi ayakları üzerinde duran bir birey olması adına, gerek sağlığı, gerekse eğitimi için bugüne kadar maddi ve manevi hiç bir fedakarlıktan kaçınmadım, bundan sonra da kaçınmayacağım.
"BENİM İÇİN HER ŞEYDEN ÖNCE EVLATLARIM GELİR"
Bir baba olarak iyi bir evlat yetiştirebilmek için gördüğüm yanlışları uyarmak, müdahale etmek ve her koşulda onun yanında olmak bu hayattaki en önemli varlık sebebim. Benim için her şeyden önce evlatlarım gelir.
"KONU AİLE ARASINDA HALLEDİLİR"
Bu konunun aile arasında halledilmesi gereken bir problem olması, magazine daha fazla yansımaması ve Yağmur'un daha fazla zarar görmemesi adına kızımla iletişime geçtim. Magazin dünyasından ricam kızımın içinden geçtiği zorlukların hassasiyetini göz önünde bulundurarak bugüne kadar göstermiş oldukları özeni devam ettirmeleridir. Bu zor süreçte gerek kendi adıma gerek kızım adına göstereceğiniz anlayış ve destek için şimdiden teşekkür ediyorum."
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kızın bakışları normal değilCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BU KARDESIMIZIN PSKOLOJISINI EN IYI BILEN ANLAYANLARDAN BIRISIDE BENIM ANNE BABA AYRI ............BABA KARIYER VE BASKA ES PESINDE YATILI OKULA VERMEK ISTER VEE AYLARCA YILLARCA ARAMAZ SEN ARARSIN 2. ES CIKAR SUAN EVDE YOK DER TELEFONU EVDE KALMIS O BU BAHANEELEEER BIRDE YENI COCUKLARI OLDU MU UNUTULDUN GITTI ARADAN 8 YIL GECER VE ARAR SENI SANKI 2 SAAT ÖNCE KONUSUP AYRILAN BIR BABA GIBI TELEFON CALAR YABANCI BIR NUMARA EFENDIM DERSIN ALOOO OGLUM NERDESIN DER BU SES AMA KIM ARAYAN 8 YIL SNCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Var bu işte bir bit yeniği. . Ferhat göçer sanatçı olarak karşımıza çıktığından beri bu adama hayranım. bir tane şarkısını daha bu çok kötü olmuş demedim çünkü hepsi birbirinden iyi, güzel ve başarılı. . Ama işte tam burda bir sıkıntı var. . ya kızının bilinenden büyük sıkıntıları var dahası psikolojik olarak ya da ferhat göçer bu kez hata yaptı ve daha fazla uzatıp hayranlarına daha fazla kötü görünmek istemiyor sonuçta sanat camiası bir anda ne olduma uğratır adamı.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Aile içinde haledilir de niye bu çocuk TV lede demek ki yanlış giden birşeyler var.Bu çocuğun ilgiye ihtiyacı var.Sevgiye ihtiyacı var.İsyanıda bundan zaten.Çocuklarımız yanlışa kaymadan onlara sahip çıkalım.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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BÜTÜN BABALAR İYİDİRCevap Yaz 3 9 Yayından Kaldır