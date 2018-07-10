Ferhat Göçer'in Klip Kahramanları

"Bobin Ferhat" olarak karşımıza çıkan Göçer'e kalabalık bir ekip eşlik etti. "Bebeto Mert", "Çiçi Melis", "Dombili Aydın", "Hanımağa Zeynep" ,"Sarı Sinan", "Baldız Mine" ," Deli Ömer" ,"Eypo Arif" karakterleri şimdiden merak uyandırdı.

İkinci teaserının 20 Temmuz'da yayınlanacağı büyük bir merakla beklenen "Reva" nın sözü Zeynep Talu'ya, müziği Ferhat Göçer'e, düzenlemesi ise Cenk Kandıralı'ya ait.