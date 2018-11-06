Ferhat Göçer'in Kızı Yağmur Göçer, Canlı Yayında Babasına Öfke Kustu

Şarkıcı Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer, dün açıklama yaparak, babasının kendisiyle ilgilenmediğini söyleyerek, sert bir açıklama yayınlamış ve "Oyun bitti" demişti.

BABASINI AFFETMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Bugün TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında çarpıcı açıklamalar yapan Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer, babasını sitem dolu sözlerle eleştirdi. Göçer, babasını affetmeyeceğini söyledi.

"KENDİMİ BİLDİM BİLELİ İLİŞKİMİZ KÖTÜ"

21 yaşındaki Yağmur Göçer, babasıyla 7 aydır bir kere bile görüşmediklerini, babasının kendisine ayda sadece 1000 TL gönderdiğini, bunun dışında herhangi bir yardımda bulunmadığını söyledi. Babasıyla görüşme talebinin bulunmadığını ifade eden Yağmur Göçer, "Babamın maneviyatından vazgeçtim. İletişim kurmaya çalıştığım her seferinde canım yandı. Babamın numarasını telefonuma kaydetmeyecek kadar kırgınım ve kendisinden vazgeçmiş durumdayım. Psikolojik anlamda senelerce şiddet gördüm. Babama aşık bir kız çocuğu olarak bu duruma geldim. Kendimi bildim bileli ilişkimiz kötü" dedi.

BABAM BENİMLE HİÇ BÖYLE OLMADI

Açıklamasına evam eden Yağmur Göçer, kardeşinin babasıyla olan ilişkisine değinerek, "Babam benimle hiç böyle olmadı, kardeşimi kıskanmıyorum" dedi.

"EVLADIMDIR, KAPILARIM AÇIK"

Hakan Ural Ferhat Göçer'le konuştuğunu söyledi. Ural, Göçer'in, "Evladımdır, babası olarak tüm kapılarım açık" dediğini söyledi.

BABASININ AÇIKLAMASINA SİNİRLENDİ

Yağmur Göçer, babasının maddi olarak yanındayım açıklamasına sinirlendi. Göçer, "Madem evladıyım madem bütün kapıları açık, beni neden 8 aydır aramadı, ben psikolojik destek görüyorum bana yolladığı bin TL dışında hiç bir şekilde destek görmüyorum" diyerek tepki gösterdi.